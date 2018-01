Vormarsch gegen Kurden: Erdogan verkündet Beginn von Offensive in Syrien

20.01.2018, 13:46 Uhr | AFP, dpa, df

Ein türkischer Panzer rückt an die Grenze zu Syrien vor: Die Türkei und verbündete syrische Milizen wollen die kurdische Vormachtstellung in der Provinz Arbil beenden. (Quelle: AP/dpa)

Im Norden Syriens greifen die Türkei und verbündete Milizen aktiv in den Bürgerkrieg ein. Dafür nimmt Präsident Erdogan auch einen Konflikt mit den USA in Kauf.

Die seit Tagen angekündigte Bodenoffensive der Türkei in Nordsyrien hat nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan "de facto" begonnen. Der Einsatz gegen die von Kurden kontrollierte Stadt Afrin sei gestartet, danach werde Manbidsch angegriffen, sagte er bei einer Rede. Nähere Angaben machte Erdogan zunächst nicht, die türkischen Streitkräfte hatten Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG bereits zuvor beschossen.

Operation startet gegen US-Willen

Am Freitag hatte der türkische Verteidigungsminister Nurettin Canikli erklärt, die Türkei halte trotz gegenteiliger Appelle der USA an einer Militäroffensive gegen die YPG fest. "Diese Operation wird realisiert, sie wird durchgeführt", sagte Canikli in Ankara.

Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei. Die PKK ist in der Türkei, in der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. Die USA haben die YPG im Kampf gegen den IS mit Waffen ausgerüstet, was Ankara scharf kritisiert. Die USA sehen in der kurdischen Miliz einen ihrer effizientesten Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Erdogan sagte bei seiner Rede in der Stadt Kutaya, die Türkei werde "Schritt für Schritt" einen "Terror-Korridor" zerstören, den die YPG errichtet habe.

