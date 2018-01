Blutige Panzergefechte erschüttern Südjemen

29.01.2018, 18:48 Uhr | AFP

Der Bürgerkrieg in Jemen nimmt neue Ausmaße an. Neun Menschen kommen bei Panzergefechten in Südjemens Hafenstadt Aden ums Leben. Saudi-Arabien ruft zur Mäßigung und zum Dialog auf.

Bei heftigen Panzergefechten in der südjemenitischen Hafenstadt Aden sind am Montag mindestens neun Menschen getötet worden. Truppen der jemenitischen Regierung und Verbände südjemenitischer Separatisten ließen Kampfpanzer in der Großstadt auffahren und beschossen sich in den Straßen mit schwerer Artillerie, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Nach Militärangaben wurden dabei fünf Kämpfer der Separatisten und vier Soldaten getötet.

Das Leben in der Hafenstadt war auch am Montag weitgehend gelähmt. Die Bewohner suchten Schutz vor den eskalierenden Kämpfen. Schulen, Universitäten und Geschäfte blieben geschlossen, auch der Hafen und der Flughafen stellten den Betrieb ein. In vielen Stadtteilen waren Kämpfer zu beobachten. Die Zusammenstöße hatten am Sonntag begonnen, dabei waren 15 Menschen getötet worden.

Saudi-Arabien ruft zur Mäßigung und zum Dialog auf

Die Kämpfe in Aden fügen dem ohnehin schon verfahrenen Bürgerkrieg im Jemen eine neue Dimension hinzu. In dem arabischen Land kämpfen schiitische Huthi-Rebellen seit Jahren gegen die Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Die Frontstellung in dem Konflikt in Aden ist eine andere: Hier kämpfen die Truppen des Präsidenten gegen Separatisten, die eine Rückkehr zu einem unabhängigen Staat Südjemen anstreben, wie er bereits vor der jemenitischen Vereinigung 1990 bestanden hatte.

Das große Nachbarland Saudi-Arabien, das Hadis Regierung stützt, rief die Konfliktparteien zur Mäßigung und zum Dialog auf. Hadis Regierung müsse "die Forderungen der politischen und sozialen Bewegung prüfen", sagte der Sprecher der saudisch geführten Militärkoalition, Turki al-Maliki, in Riad.

Südjeminitische Separatisten erobern Regierungssitz

Die Koalition unterstützt Hadi im Kampf gegen die Huthi-Rebellen. Allerdings unterstützt ein Mitglied der Koalition – die Vereinigten Arabischen Emirate – im Südjemen zugleich die Separatisten, die früher mit Hadi verbündet waren und nun gegen ihn kämpfen.

Hadi hatte Aden als Hauptquartier seiner Regierung ausgewählt, nachdem ihn die Huthi-Rebellen 2014 aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben hatten. Die Separatisten unterstützten die sunnitischen Hadi-Einheiten zeitweise gegen die Huthi-Rebellen. Am Sonntag eroberten die südjemenitischen Separatisten allerdings den Regierungssitz, nachdem Hadis Truppen eine separatistische Kundgebung verhindern wollten.

Der Südjemen blickt auf eine eigene historische Tradition zurück: Nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft wurde das Land 1967 eine unabhängige, marxistisch orientierte Volksrepublik mit der Hauptstadt Aden. Der Nordjemen war bereits seit 1918 ein unabhängiger, muslimisch-konservativer Staat mit Hauptstadt Sanaa, der aus dem Osmanischen Reich hervorgegangen war. 1990 vereinigten sich beide Staaten, wobei der Nordjemen die dominierende Kraft war.

