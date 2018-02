Assad schickt seine Truppen gegen die Türkei

17.02.2018, 20:13 Uhr | dpa, jmt

Kurdische Kämpfer in Rakka: Die YPG befreite die Stadt vom Islamischen Staat – nun wird sie von Assad gegen die Türkei unterstützt. (Quelle: Goran Tomasevic/Reuters)

Im Kampf gegen die türkische Armee sollen Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad die Kurdenmiliz in der Region Afrin unterstützen. Es droht eine erhebliche Eskalation der Lage.



Die syrische Regierung und die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG haben angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien ein Abkommen geschlossen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf syrische Regierungskreise. Bereits "in den kommenden Stunden" könnten der syrischen Regierung nahestehende Truppen den Kurden in Afrin zu Hilfe eilen.

In den vergangenen Tagen hatte es Berichte darüber gegeben, dass syrische Regierungstruppen auf Bitten der Kurden in die Kämpfe im Norden des Landes eingreifen könnten. Die Kurdenmiliz hatte sogar offiziell das syrische Regime um Hilfe angerufen. Offizielle Angaben zu der Abmachung gibt es bislang nicht.



Regime und Kurdenmiliz kooperierten bereits zuvor

Bislang war allerdings deutlich geworden, dass Assad die Kurden auf informellen Wege unterstützte. So durften sie beispielsweise Truppen durch Gebiete transportieren, die von syrischen Regierungstruppen kontrolliert werden.

Die Kurden kontrollieren große Teile Nordsyriens entlang der syrisch-türkischen Grenze. Die Türkei startete zusammen mit größtenteils islamistischen Verbündeten vor knapp vier Wochen eine Offensive gegen die Kurden in Afrin, die sie als "Terroristen" bezeichnen.

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt Rebellengruppen, die gegen Syriens Präsident kämpfen. Syrische Truppen werden von Russland und dem Iran unterstützt, die Kurdenmilizen von den USA. Durch das Eingreifen regierungstreuer Truppen in Afrin droht eine weitere Eskalation.