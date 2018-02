Erdogan kündigt Belagerung von Kurden-Stadt Afrin an

20.02.2018, 13:21 Uhr | küp, dpa, AFP

Seit einem Monat kämpft die türkische Armee im Norden Syriens gegen die Kurden – ohne großen Erfolg. In der größten Stadt der Region droht nun eine humanitäre Katastrophe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, in den kommenden Tagen die syrische Stadt Afrin unter militärische Belagerung zu stellen. "In den kommenden Tagen und sehr viel schneller wird die Belagerung des Stadtzentrums von Afrin beginnen", sagte Erdogan am Dienstag vor seiner Fraktion in Ankara.

Die türkische Armee geht seit einem Monat gegen die syrisch-kurdische Miliz YGP in der Region Afrin vor, kommt bislang aber nur langsam voran. Die YPG gilt als militärischer Arm der verbotenen türkisch-kurdischen Unabhängigkeitspartei PKK.



Mit der Offensive in Syrien will Erdogan die Errichtung eines autonomen Kurdengebiets jenseits der türkischen Grenze verhindern. Um die türkische Offensive abzuwehren, hat sich die YPG zuletzt mit dem syrischen Machthaber Assad verbündet. Nun werfen die Kurden Russland vor, die Entsendung syrischer Truppen in den Norden des Landes zu verhindern.

Absprache zwischen Russland und der Türkei?

Die Verhandlungen mit der syrischen Regierung liefen seit einer Woche, sagte Sulaiman Dschafar, Mitglied im Lokalrat der von Kurden kontrollierten Region Afrin, am Dienstag. Die Russen hätten ihnen jedoch Steine in den Weg gelegt. "Wir haben die zuverlässige Information, dass Russland der Türkei grünes Licht gegeben hat, um alles in Afrin zu zerstören", erklärte Dschafar. Die Türkei warnte Syriens Regierung am Montag vor einer Unterstützung der Kurden.

Russland ist in Syriens Bürgerkrieg neben dem Iran der wichtigste Verbündete der Assad-Regierung. Die Türkei wiederum unterstützt die innersyrischen Gegner Assads wie etwa die "Freie Syrische Armee". Im vergangenen Jahr hatten sich die drei Schutzmächte auf sogenannte Deeskalationszonen in einigen Gebieten des Landes geeinigt.