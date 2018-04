Anti-Terror-Einsatz

Kamerun: Armee befreit zwölf europäische Geiseln

04.04.2018, 11:35 Uhr | AFP

In Kamerun hat die Armee sieben Schweizer und fünf Italiener aus der Hand von Geiselnehmern befreit. Sie waren in der Region Nguti verschleppt worden.

In Kamerun sind zwölf europäische Touristen aus der Hand von Geiselnehmern befreit worden. Wie die Regierung des zentralafrikanischen Landes am Mittwoch mitteilte, wurden die Touristen, sieben Schweizer und fünf Italiener, am Montag im Westen das Landes bei einem "Spezialeinsatz" der Armee befreit. Sie seien zuvor von "bewaffneten Terroristen" in der Region Nguti entführt worden.