Rebellen verlassen Duma

Syrische Armee: Ost-Ghuta vollständig zurückerobert

14.04.2018, 21:54 Uhr | AFP

Syrische Polizisten auf dem Weg nach Duma in der Region Ost-Ghuta: Das Foto hat die syrische Nachrichtenagentur Sana zur Verfügung gestellt. (Quelle: Uncredited/SANA/AP/dpa)

Vor einer Woche hat die syrische Armee mutmaßlich Giftgas in Duma eingesetzt. Es war die letzte Bastion der Rebellen in Ost-Ghuta. Nun verkündet das Assad-Regime die Rückeroberung der Region.

Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben die einstige Rebellenenklave Ost-Ghuta vollständig zurückerobert. "Alle Terroristen haben Duma verlassen, ihre letzte Bastion in Ost-Ghuta", sagte ein Armeesprecher am Samstag nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana. Die syrische Führung bezeichnet alle Rebellen als "Terroristen".

Die syrische Armee hatte Mitte Februar eine Militäroffensive zur Rückeroberung der vor den Toren von Damaskus gelegenen Rebellenenklave gestartet. Nach Angaben des Staatsfernsehen rückten syrische Sicherheitskräfte am Samstag in die Stadt Duma vor.

Staatsfernsehen zeigt Freudenfeiern

Dort waren am 7. April bei einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff nach Angaben von örtlichen Helfern mehr als 40 Menschen getötet worden. Als Reaktion griffen die USA, Frankreich und Großbritannien in der Nacht auf Samstag syrische Ziele mit Raketen an.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte unterdessen Live-Bilder stundenlanger Freudenfeiern auf den Straßen. Tanzende und singende Menschen jubelten demnach über die "Standfestigkeit" ihrer Regierung nach den westlichen Luftangriffen.

Russische und iranische Flaggen

Im Fernsehen schwenkten Menschen syrische Flaggen neben solchen aus dem Iran und Russlands, den wichtigsten Verbündeten von Präsident Baschar al-Assad. Viele sprachen von "begrenzten" oder "fehlgeschlagenen" Angriffen. Laut dem Bericht fing die syrische Flugabwehr die meisten der Raketen ab. Die Menschen wurden aufgefordert, anderen Medienberichten nicht zu glauben, in denen "absichtlich oder unabsichtlich" das Ergebnis der Angriffe übertrieben werde.