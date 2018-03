Trump riskiert den großen Handelskonflikt

Donald Trump macht Ernst: Der US-Präsident verkündet hohe Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumimporte. Die Maßnahmen zielen auf China – könnten jedoch auch Deutschland treffen.

Es war eines seiner zentralen Versprechen im Wahlkampf. Und auch als Präsident hatte Donald Trump seit Monaten immer wieder Strafzölle auf Stahlimporte angekündigt. Bis zuletzt versuchten ihn Politiker seiner eigenen Partei sowie ein Teil seiner Berater davon abzubringen, offenbar ohne Erfolg.

Denn nun hat der US-Präsident hohe Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verkündet. Trump sagte, der Tarif für Stahleinfuhren solle bei 25 Prozent und der für Aluminiumimporte bei zehn Prozent liegen und ab kommender Woche gelten. Dann wolle er eine entsprechende Regulierung abzeichnen.

Es gehe darum, die heimische Produktion vor ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen, sagte Trump im Weißen Haus. Er saß dabei eingerahmt von Vertretern der heimischen Stahl- und Metallbranche, ein Treffen das eilig einberufen wurde. Die offizielle Begründung für die Einführung der Zölle lautet, dass die Abhängigkeit der USA von Stahl- und Aluminiumimporten die nationale Sicherheit gefährde.

Damit macht Trump Ernst mit seinen Versprechen, in der Handelspolitik die Interessen der heimischen Industrie an erste Stelle zu setzen. Zuletzt hatte Trump bereits internationale Handelsabkommen auf den Prüfstand gestellt oder aufgekündigt. Ende Januar ordnete er Schutzzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule an.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!