Trump stellt klar: Keine Ausnahmen für die EU

Donald Trump zeigt sich im Handelsstreit mit der EU trotzig und verschärft den Ton. Auf einer Wahlkampfveranstaltung droht er den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autos – und lässt seinen Wahlslogan für 2020 durchblicken.

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit den Europäern den Ton verschärft und abermals höhere Zölle auf Autos angedroht. Auf einer Kundgebung vor Anhängern am Samstagabend (Ortszeit) in Pennsylvania sagte Trump mit Blick auf die EU, dass Autos das wirklich große Problem seien. Er drohte: "Wir werden Mercedes Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen."

Derzeit entfallen auf jedes Auto aus US-Produktion, das in Europa fahren soll, zehn Prozent Zoll. In die Gegenrichtung sind es nur 2,5 Prozent.

"Die Europäische Union, wunderbare Länder, die die USA beim Handel sehr schlecht behandeln, beschweren sich über die Zölle auf Stahl & Aluminium", schrieb Trump am Samstag auf Twitter. "Wenn sie die furchtbaren Barrieren und Zölle auf eingeführte US-Produkte fallenlassen, werden wir umgekehrt unsere fallenlassen. Großes Defizit. Wenn nicht, erheben wir Zölle auf Autos etc. FAIR!"

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!