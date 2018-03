Mutter zu acht Jahren Haft verurteilt, weil sie wählte

Crystal Mason aus Texas gibt bei der letzten US-Wahl ihre Stimme ab. Die zweifache Mutter ist auf Bewährung – deshalb ist Wählen in den USA für sie verboten. Jetzt muss sie deshalb fünf Jahre ins Gefängnis.



Eigentlich hatte die Frau gar nicht vor, an den US-Wahlen im Jahr 2016 teilzunehmen. Ihre Mutter habe sie dazu überredet, weswegen sie schlussendlich einen Stimmzettel abgegeben hat, so der Anwalt von Crystal Mason zu der "Washington Post". "Hätte sie gewusst, welche Folgen ihr Abstimmen gehabt hätte, hätte sie niemals diese Entscheidung gefällt."





Jahre zuvor war 43-Jährige wegen Steuerbetrug im Gefängnis. 2012 wurde sie frühzeitig entlassen, mit der Bedingung, dass sie drei Jahre auf Bewährung ist. In den USA ist das Wählen in diesem Zeitraum illegal. Dies habe ihr nicht einmal ihr damaliger Bewährungshelfer erklärt, behauptet ihr Anwalt weiter.



"Glauben Sie, ich würde meine eigene Freiheit einschränken? Glauben Sie wirklich, ich würde meine Kinder wieder verlassen wollen? Das war das Schlimmste, was ich je ertragen musste. Wer würde – als Mutter – das Wählen über ihre Kinder stellen?", sagte die Angeklagte gegenüber einer lokalen Zeitung in Texas. Sie wolle nie wieder wählen. Jetzt muss die zweifache Mutter zurück ins Gefängnis – für fünf Jahre.





