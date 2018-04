Comey hält Trump für "moralisch nicht geeignet"

Der gefeuerte FBI-Chef Comey kritisiert den US-Präsidenten in einem Fernsehinterview erneut scharf. Trump sei moralisch ungeeignet für das Amt – und vielleicht von Russland erpressbar.



Der ehemalige FBI-Chef James Comey hat Donald Trump in einem Fernsehinterview aufs Schärfste angegriffen und ihn als moralisch ungeeignet für das Präsidentenamt bezeichnet. Comey hält es zudem für möglich, dass Russland im Besitz von kompromittierendem Material über Trump ist. Auch gebe es sicherlich Beweise dafür, dass der US-Präsident die Justiz behindert habe.

Comey sagte am Sonntagabend (Ortszeit) im Interview des Senders ABC News: Eine Person, die Frauen wie ein Stück Fleisch behandele, die ständig lüge und darauf bestehe, dass das amerikanische Volk es glaube, sei moralisch ungeeignet für das Amt. Er glaube nicht an Spekulationen, wonach Trump geistig nicht fit sei oder Demenz im Anfangsstadium habe.



"Er scheint mir eine Person von überdurchschnittlicher Intelligenz zu sein, die Gespräche verfolgt und weiß, was vor sich geht", sagte der 57-Jährige. "Ich glaube nicht, dass er medizinisch nicht dazu in der Lage ist, Präsident zu sein. Ich denke, er ist moralisch nicht dazu geeignet, Präsident zu sein."

"Unser Präsident muss Respekt verkörpern und für die Werte stehen, die unser Land ausmachen. Das Wichtigste ist die Wahrheit", sagte Comey weiter. "Dieser Präsident ist nicht in der Lage, das zu tun."

Comey und Trump hatten sich schon in den vergangenen Tagen gegenseitig mit Beleidigungen überzogen. Der Präsident reibt sich sehr an dem ehemaligen FBI-Chef auf. Das hat mit den Russland-Ermittlungen zu tun, die ihm sehr zusetzen. Trump hatte Comey im Mai 2017 gefeuert und das später mit den Russland-Ermittlungen des FBI in Zusammenhang gebracht.

Eine Folge von Comeys Entlassung war die Einsetzung von Sonderermittler Robert Mueller, der nun die Vorwürfe um eine russische Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 untersucht und dabei auch eine Verstrickung des Trump-Lagers prüft.

Comey schließt derweil nicht aus, dass Russland etwas gegen Trump in der Hand hat. "Ich glaube, das ist möglich. Ich weiß nicht", sagte Comey in dem Interview. Er habe nie gedacht, das einmal über einen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sagen. "Aber es ist möglich." Er könne nicht ausschließen, dass Russland kompromittierendes Material habe. "Ich habe es immer für unwahrscheinlich gehalten, und ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, und ich wäre bei jedem anderen Präsidenten, mit dem ich zu tun hatte, in der Lage gewesen, es mit fester Überzeugung zu sagen, aber ich kann es nicht. Es ist möglich."

Der frühere FBI-Chef hält es auch für möglich, dass sich Trump der Behinderung der Justiz schuldig gemacht haben könnte. Comey sagte, bei Trump gebe es "sicherlich Hinweise auf Behinderung der Justiz". Damit bezog er sich auf Trumps Wunsch ihm gegenüber, das FBI möge die Ermittlungen zu seinem früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einstellen.



Journalist George Stephanopoulos (links) im Interview mit dem früheren FBI-Chef James Comey. (Quelle: Ralph Alswang/ABC/AP/dpa)



Trump habe nach einem Security Briefing alle außer ihn gebeten, den Raum zu verlassen, sagte Comey. Das allein sei schon ungewöhnlich. Dann soll es zu den Aussagen gekommen sein. "Seine Worte waren, 'Ich hoffe, sie können es gut sein lassen.' Ich interpretierte seine geäußerte Hoffnung als: 'Das ist es, was du tun sollst'", sagte Comey nun im Interview. Trump bestreitet, das gesagt zu haben.

Flynn hat sich inzwischen schuldig bekannt, das FBI belogen zu haben und arbeitet mit Sonderermittler Robert Mueller zusammen. Comey verwies im Interview darauf, dass er in dem Fall nicht der Ermittler oder Staatsanwalt sei, sondern nur ein Zeuge.



Mueller untersucht, ob Moskau sich in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt hat und ob es möglicherweise zu Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Russland gekommen ist. Trump hat den Vorwurf mehrfach abgestritten und die Ermittlungen als "Hexenjagd" kritisiert.



In der Interviewpassage ging es um ein Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem FBI-Chef im Februar 2017. Bei diesem äußerte Trump nach Comeys Darstellung den Wunsch, dass die Ermittlungen des FBI gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn eingestellt werden. Trump bestreitet das. Manche Beobachter sehen darin einen Versuch der Justizbehinderung.

Bei Twitter deutete Trump schon vor dem ABC-Interview an, Comey solle ins Gefängnis, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben und den US-Kongress angelogen habe. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise darauf, dass es deswegen Ermittlungen gegen Comey gibt.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more?