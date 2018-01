07.01.2018, 17:37 Uhr | t-online.de

Fällt wirklich der allergrößte Teil der Flüchtlinge durch den Deutschtest? Diese Nachricht kursiert. Sie stimmt aber nur für eine spezielle Gruppe.

Wie viele Flüchtlinge sprechen nach ihrem Integrationskurs so gut Deutsch, dass sie sich im Alltag ordentlich verständigen können?

Ein Bericht der "Bild am Sonntag" suggeriert: die wenigsten. Vier von fünf würden am Deutsch-Test auf dem Level B1 scheitern, so stand es in der Überschrift der Online-Version des Berichts und so wurde es den Tag über von zahlreichen Medien berichtet.

Tatsächlich bezieht sich die Zahl, die offenbar vom Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stammt, auf diejenigen Flüchtlinge, die einen speziellen Integrationskurs für Analphabeten besuchen. Davon gab es demnach im ersten Halbjahr 2017 rund 43.000. Im Vorjahr waren es insgesamt rund 63.000. Der Anteil der Flüchtlinge in solchen Kursen nimmt seit Jahren zu.

Viele können lesen, aber nicht das deutsche Alphabet

Alphabetisierungskurse sind für Menschen gedacht, die entweder gar nicht oder nur sehr schlecht lesen und schreiben können, aber auch für die, die zwar schreiben können, aber das im Deutschen oder Englischen verwendete lateinische Alphabet nicht beherrschen. "Zweitschriftlerner" heißen sie in der Sprache des BAMF.

In vielen Sprachen, darunter Arabisch, Russisch oder Farsi wird ein ganz anderes Alphabet genutzt. Zusätzlich zu Vokabeln und Grammatik müssen viele Flüchtlinge also noch diese Grundlagen lernen.

Das Ergebnis, laut Bericht: Auch nach dem Extra-Unterricht von bis zu 1300 Unterrichtsstunden erreichen nur rund 17 Prozent der Flüchtlinge in diesen Kursen das Niveau B1 – damit ist es möglich, problemlos zu lesen und sich zu verständigen.

Gut die Hälfte aller Flüchtlinge besteht den B1-Test

Unter allen Flüchtlingen, also nicht nur denen in Alphabetisierungskursen, waren es laut BAMF-Angaben in den vergangenen Jahren konstant zwischen 50 und 60 Prozent, die den Test auf Anhieb bestanden.

Wer aber ohnne einige Vorkenntnisse zumindest des lateinischen Alphabets nach Deutschland kommt, verlässt den Integrationskurs derzeit fast ohne Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Jobcenter und Arbeitsagenturen sehen dieses Niveau als Mindestanforderung selbst für einen Helfer-Job. Besonders schlecht schnitten demnach Teilnehmer aus Eritrea und dem Irak ab.

