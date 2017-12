Neujahrsansprache: Angela Merkel wünscht sich für 2018 mehr Respekt

31.12.2017, 00:00 Uhr | dpa, df

Die Kanzlerin sorgt sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft. In ihrer Neujahrsansprache fordert sie mehr "Achtung vor dem anderen" und verspricht eine rasche Regierungsbildung.

Angela Merkel ruft die Deutschen in ihrer Neujahrsansprache zu mehr Zusammenhalt und Respekt in der politischen Auseinandersetzung auf. "Dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden Sinne - aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen -, das sind meine Wünsche für das neue Jahr", sagte die Kanzlerin in der vorab verbreiteten Rede, die von der ARD am Silvesterabend um 20:10 Uhr ausgestrahlt wird.

Spaltung der Gesellschaft droht

Viele machten sich Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland, so die CDU-Vorsitzende. "Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht."



Aber: Erfolg und Zuversicht seien ebenso Realitäten in Deutschland wie Ängste und Zweifel. "Für mich ist beides Ansporn", sagte Merkel.

"Die Welt wartet nicht auf uns"

Sie versicherte, zügig eine stabile Regierung bilden zu wollen. Die Politiker hätten den Auftrag, sich um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und die Bedürfnisse aller Bürger im Auge zu haben. "Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet - auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden. Denn die Welt wartet nicht auf uns."

Nun müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es Deutschland auch in zehn, fünfzehn Jahren gut gehe. Merkel nannte die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Schaffung neuer Jobs und die Digitalisierung.



"In einen starken Staat investieren"

Aber auch die finanzielle Entlastung von Familien, gute Pflege und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land gehörten zu den Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft. "Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit - für unser aller Sicherheit - sorgt."