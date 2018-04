Neue Umfrage

Armut begünstigt Spaltung der Gesellschaft

06.04.2018, 09:05 Uhr | ds

Wie einig ist Deutschland? Laut einer Umfrage sehen viele Deutsche die Gesellschaft tief gespalten. Ihr größtes Problem: Die Armut.

Deutschland: tief gespalten – das ist das Ergebnis einer Umfrage von den ARD-"Tagesthemen" und "Welt". Das Umfrageinstitut Infratest Dimap hat ermittelt, dass eine Mehrzahl der Deutschen große Unterschiede in ihrem Land wahrnehmen. So sei für 83 Prozent der Bürger die Schere zwischen Arm und Reich ein großes oder sehr großes Problem. Auch die geringe Toleranz gegenüber anderen Meinungen, verhindere für fast zwei Drittel ein gutes Zusammenleben in Deutschland.

Mehr als die Hälfte der Deutschen sieht laut der Studie Unterschiede zwischen den Religionen und Kulturen als Anzeichen für eine gespaltene Bundesrepublik: Für 67 Prozent ist der Unterschied zwischen dem Islam und anderen Religionen, für 62 Prozent die Herkunft des Menschen problematisch und fördernd für die Spaltung.

Das Umfrageinstitut Dimap hat außerdem die Zufriedenheit mit der neuen Bundesregierung abgefragt. Das Ergebnis: Nur jeder Dritte ist mit dem Start der Groko einverstanden. Über 60 Prozent sind weniger oder gar nicht mit dem Arbeitsbeginn von Union und SPD zufrieden. Das sind deutlich schlechtere Werte als beim vorherigen Merkel-Kabinett (Minus 19 Prozentpunkte bei der Zufriedenheit, plus 15 Prozent bei der Unzufriedenheit). Damals ist die Zufriedenheit im Januar 2014 – nach mehr als zwei Monaten Arbeit – abgefragt worden.