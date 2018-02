Pinkler blockiert Hochschwangere

26.02.2018, 22:37 Uhr | lw, t-online.de

Skurriler Vorfall: Eine schwangere Frau musste in einem Stau durch die Rettungsgasse gelotst werden. Einem anderen Autofahrer gefiel das nicht: Er rastete aus.

Ein 35-jähriger Dortmunder und seine 36-jährige hochschwangere Frau gerieten am Samstagabend auf der B 236 Richtung Dortmund auf dem Weg ins Krankenhaus in einen Stau, der sich durch einen Verkehrsunfall ergeben hatte.

In ihrer Not riefen die beiden "Baldeltern" den Polizeinotruf. Die Polizeibeamten halfen dem Ehepaar sofort und lotsten sie per Telefon durch die freie Rettungsgasse. Kurz vor der Ausfahrt zum Borsigplatz sprang jedoch ein Mann aus seinem Auto und blockierte die Rettungsgasse für das Paar in Not, sodass diese anhalten mussten.

Unzählige Schimpfwörter und drohende Gebärden

Mit unzähligen Schimpfwörtern und drohenden Gebärden verteidigte der Fremde die Rettungsgasse. Aus Sorge der Mann würde seine "Fäuste sprechen lassen", blieb das Ehepaar im Wagen und schloss sich ein. Der Unbekannte setzte noch einen drauf: Er blockierte nicht nur die Rettungsgasse, sondern trat gegen die Stoßstange und urinierte dem Pärchen auf die Front des Autos.

Unberührt von den Hilferufen – insbesondere die der Frau, die ihr Kind erwartete – blockierte der Fremde geschätzte zehn Minuten lang die freie Fahrt für das Ehepaar. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.