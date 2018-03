13.03.2018, 12:09 Uhr | job, t-online.de

Aldi geht neue Wege: Mit einer 2.100 Quadratmeter großen Festivalfiliale will der Discounter bei jungen Kunden punkten. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)

Aldi will sein Image bei jungen Leuten aufpolieren – und eröffnet deshalb im Sommer für vier Tage eine riesige Filiale auf dem Deichbrand-Festival. 200 Mitarbeiter werden dafür aus anderen Aldi-Nord-Filialen in die Nähe von Cuxhaven geholt.

Die Toten Hosen werden da sein, The Killers, Casper – und: Aldi. Der Discounter eröffnet auf dem Deichbrand-Festival nahe Cuxhaven eine 2.100 Quadratmeter große Filiale. Ab dem 19. Juli sollen dort die erwarteten 55.000 Festivalbesucher mit einem speziellen "Festivalsortiment" aus 200 Produkten versorgt werden.

Also alles, was schnell geht, satt macht und keinen Herd braucht: Grillfleisch, Ravioli, Energiedrinks und natürlich Bier. Für den Fall, dass das Zelt kaputt geht oder die Luftmatratze platzt, wird Aldi Nord auch Campingausstattung anbieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Untergebracht im "Mitarbeiter-Camp"

Die 16 Kassen und 12 Backautomaten sollen von 200 Mitarbeitern bedient werden, die dafür aus dem gesamten Aldi-Nord-Gebiet nach Cuxhaven kommen. Das Unternehmen hatte seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, sich zu melden, falls sie Interesse an diesem Einsatz haben, erklärt ein Aldi-Nord-Sprecher.

Untergebracht werden die Mitarbeiter in einem "Aldi-Mitarbeiter-Camp" – Schlafcontainern, die dem Sprecher zufolge etwas abseits vom größten Trubel liegen. Die Mitarbeiter sollen sich ausruhen, in ihrer Freizeit aber auch aufs Festival gehen können. In ihren Stammfilialen werden sie derweil von ihren Kollegen vertreten.

Mit 2.100 Quadratmetern ist es die größte Aldi-Filiale weltweit, auch wenn es sie nur vier Tage lang geben wird. Die größten "normalen" Filialen sind dem Unternehmen zufolge derzeit 1.400 Quadratmeter groß.

Imagewandel einer Marke

Aus reiner Nächstenliebe für die Festivalbesucher macht Aldi das Ganze natürlich nicht. Die Aktion ist dem Unternehmen zufolge Teil einer großen Werbekampagne, die Aldi "einer jungen Zielgruppe als modernen Nahversorger" schmackhaft machen soll, wie das Unternehmen schreibt.



Aldi Nord will schon länger seinen Ruf als reiner Billiganbieter hinter sich lassen und neue Kunden erschließen. Im Juli vergangenen Jahres kündigte das Unternehmen an, sein gesamtes Filialnetz zu modernisieren. 5,2 Milliarden Euro lässt sich Aldi Nord das kosten.

Die Läden sollen heller werden und mehr Platz bieten, auch für mehr Frischwaren im Sortiment. Ziel ist eine "freundlichere Einkaufsatmosphäre" – und damit eben auch ein breiteres Publikum.