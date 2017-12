Wirtschaft - Ölpreise etwas höher - Berichte: Libysche Pipeline explodiert

26.12.2017, 16:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im New Yorker Handel leicht gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,52 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 58,73 Dollar.

Händler verwiesen zur Begründung des Preisanstiegs auf Berichte über die Explosion einer libyschen Öl-Pipeline. Das sei eine "große Sache". sagte ein Experte. Die Preise könnten noch weiter steigen.