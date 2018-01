11.01.2018, 19:26 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Societe Generale rechnet wegen der US-Steuerreform im gerade abgelaufenen Jahresviertel mit einer Belastung von umgerechnet etwa 256 Millionen Euro. Ab dem kommenden Jahr sollten sich die Gesetzesänderungen allerdings vorteilhaft für das Unternehmen auswirken, teilte die französische Großbank am Donnerstag mit. Außerdem muss das Institut im Zuge eines Rechtsstreits in Steuerfragen in Frankreich etwa 200 Millionen Euro als Belastung verbuchen.