NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die starke Entwicklung des Autozulieferers in Europa unterstreiche das Potenzial der Powerise-Spindelantriebe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/zb

Datum der Analyse: 05.02.2018

