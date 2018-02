Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 20 Euro

14.02.2018, 08:57 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Kennziffern wirkten nur optisch besser als vom Markt erwartet, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. So hätten ein Sondergewinn durch Immobilienveräußerungen und niedrigere Kosten die Resultate des Industriekonzerns insgesamt gestützt./ajx/ag

