CFRA hebt Bilfinger auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

15.02.2018, 19:45 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Das Analysehaus CFRA hat Bilfinger nach Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 39 Euro angehoben. Dass das Ergebnis im vierten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei, dürfte an höheren Steuern gelegen haben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob daher vor allem die deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses und der Profitabilität hervor./ck/he

Datum der Analyse: 15.02.2018