19.03.2018, 10:58 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach endgültigen Zahlen für 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,80 Euro belassen. Die Resultate untermauerten die progressive Dividendenpolitik des Versicherers, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/gl

Datum der Analyse: 19.03.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------