Wirtschaft

Eurozone: Verbrauchervertrauen stagniert im März

20.03.2018, 16:07 Uhr | dpa-AFX

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat im März stagniert. Der entsprechende Indikator habe wie bereits im Vormonat bei 0,1 Punkten gelegen, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 0,0 Punkte gerechnet. Der Indikator befindet sich weiter auf einem hohen Niveau.