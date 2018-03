Wirtschaft

US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet an

21.03.2018, 19:07 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie erwartet angehoben. Die Fed Funds Rate steige um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,50 und 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte und Anleger an den Finanzmärkten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Dies ist die sechste Erhöhung seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise.

Zuletzt hatte die Fed Mitte Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Zwischen Ende 2008 und Ende 2015 hatte der Zinssatz an der Nulllinie gelegen.