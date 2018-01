Wirtschaft - Neue Restaurants, frisches Design: Fastfood-Ketten putzen sich heraus

24.01.2018, 05:57 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Deutschland bleibt für die Fastfood-Branche ein umkämpfter und zugleich attraktiver Markt. Neben den Burger-Ketten McDonald's und Burger King zeigt sich auch der Sandwich-Anbieter Subway mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr in Deutschland sehr zufrieden und will seine Expansion weiter vorantreiben. Dafür sei man auch auf der Suche nach neuen Standorten und Lizenznehmern, erklärte Subway-Deutschland-Chef Hans Fux.

Die Fastfood-Ketten profitieren zwar vom Trend zum Essen außer Haus, kämpfen aber mit harter Konkurrenz, etwa durch andere Restaurant-Ketten, Tankstellen mit großen Snack-Angeboten und Lieferdienste. McDonald's und Co sind indes selbst auf den Liefertrend aufgesprungen.

Um 4,5 Prozent konnte Subway die Erlöse in den bundesweit rund 670 Restaurants im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt steigern, und die Erträge hätten um 16 Prozent zugelegt, hieß es. Absolute Zahlen nennt Subway allerdings nicht. Ganz anders sieht die Entwicklung auf dem Heimatmarkt USA aus, wo Subway zuletzt mit Umsatzschwund und Filialschließungen kämpfte.

Die Kooperation mit der Tankstellenkette Shell will Subway fortsetzen. Nach Tests an zwei Pilot-Standorten im niedersächsischen Laatzen und in Fürth in Bayern sind weitere Standorte in Planung, Einzelheiten nannte das Unternehmen aber noch nicht. Auch mit dem Spielcenter-Betreiber Löwen Play hat Subway eine Partnerschaft geschlossen, die weiteres Wachstum bringen soll, wie Fux erklärte. Zugleich würden die Restaurants schrittweise umgebaut und erneuert.

Auch McDonald's und Burger King blicken nach Unternehmensangaben auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Vor allem in Kleinstädten habe man neue Restaurants eröffnet und sei weiter auf der Suche nach attraktiven Standorten, hieß es bei Burger King auf Nachfrage. Die Kette mit bundesweit 709 Restaurants setzt auf den weiteren Ausbau ihres Lieferservice und plant auch ein neues Restaurant-Design, will aber vorläufig noch keine Details dazu nennen.

McDonald's-Deutschland-Chef Holger Beeck hatte erst kürzlich in einem "Tagesspiegel"-Interview von einem "sehr guten Jahr" gesprochen. Seit 2015 verzeichne man ein stetiges Umsatzwachstum. Im abgelaufenen Jahr habe man den Trend fortführen können, erklärte Beeck. McDonald's mit bundesweit knapp 1500 Restaurants ist mit Abstand die Nummer eins der großen deutschen Gastronomieketten. Bei dem Burger-Riesen läuft bereits seit einiger Zeit ein großangelegter Umbau. Die Restaurants werden unter anderem mit digitalen Bestellterminals ausgestattet und bieten auch Tischservice an.