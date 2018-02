Vattenfall schreibt wieder schwarzen Zahlen

07.02.2018, 10:10 Uhr | dpa-AFX

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach vier Jahren mit Verlusten ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall zurück in den schwarzen Zahlen. Unter dem Strich machte das Staatsunternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn von 9,6 Milliarden schwedischen Kronen (etwa 960 Millionen Euro). "Vattenfall ist wieder ein profitables Unternehmen", teilte Chef Magnus Hall am Mittwoch mit. Erstmals seit 2012 könne auch wieder eine Dividende ausgezahlt werden.

In vielen Aspekten sei Vattenfall heute ein neues Unternehmen, sagte Hall. Großen Beitrag zum Gewinn habe die Windenergie. Vattenfall hat 2017 zwei große Windparks in Betrieb genommen, einen offshore, einen auf Land. In diesem und dem nächsten Jahr seien Investitionen von 14 Milliarden Kronen in erneuerbare Energien geplant, sagte Hall. Vattenfall will innerhalb einer Generation ohne fossile Energieträger auskommen.