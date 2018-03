In diesen Ländern leben die glücklichsten Menschen

14.03.2018

Die Finnen sind laut einem UN-Bericht das glücklichste Volk der Welt. Wie die Deutschen im "World Happiness Report" abschneiden und wo auf der Welt die unglücklichsten Menschen leben, lesen Sie hier.

In Finnland leben die glücklichsten Menschen der Welt – das hat zumindest der Weltglücksbericht 2018 herausgefunden, der vom Netzwerk Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde. Auf Platz zwei landete Vorjahressieger Norwegen, gefolgt von Dänemark und Island. Dahinter folgten die Schweiz, die Niederlande, Kanada, Neuseeland, Schweden und Australien.

Amerikaner sind unglücklicher als zuvor

Deutschland kam auf Platz 15 und landete damit hinter Österreich (Platz zwölf). Die USA fielen im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump von Platz 14 auf Platz 18 zurück. Großbritannien folgte einen Platz dahinter, Frankreich erreichte Rang 23. Auf den letzten Plätzen landeten der Südsudan, die Zentralafrikanische Republik und Schlusslicht Burundi.

Für die seit 2012 jährlich veröffentlichte Rangliste werden in einzelnen Ländern Faktoren wie Lebenserwartung, Wohlstand, Unterstützung im sozialen Umfeld, Freiheit und Korruption ermittelt und zu einem Glücksindex zusammengeführt. In diesem Jahr wurden erstmals auch Zuwanderer befragt, und zwar in 117 der aufgelisteten 156 Staaten.

In diesen 15 Ländern leben die glücklichsten Menschen

Diese Länder schafften es im Weltglücksreport auf die ersten 15 Plätze:

1. Finnland

2. Norwegen

3. Dänemark

4. Island

5. Schweiz

6. Niederlande

7. Kanada

8. Neuseeland

9. Schweden

10. Australien

11. Israel

12. Österreich

13. Costa Rica

14. Irland

15. Deutschland





