Frankreichs Regierung senkt das Tempolimit auf Landstraßen

Die französische Regierung will die Geschwindigkeitsbegrenzung für Landstraßen auf 80 Stundenkilometer herabsetzen. Dafür hagelt es Kritik.

In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Vekehrstoten in Frankreich stetig gestiegen. Aus diesem Grund möchte die Regierung ab 1. Juli das Tempolimit für Landstraßen von 90 auf 80 Stundenkilometer senken. Das kündigte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag nach einem Ministertreffen in Paris an. Die Regelung betrifft nur die Straßen, bei denen es zwischen den beiden Fahrtrichtungen keine trennenden Elemente wie Leitplanken gibt.

2016 starben in Frankreich 3477 Menschen bei Verkehrsunfällen – mehr als die Hälfte von ihnen auf Landstraßen. "Geschwindigkeit ist die häufigste Ursache für Unfälle mit Personenschäden in Frankreich", sagte Premierminister Philippe. Sollten durch das neue Tempolimit zusätzliche Bußgelder eingenommen werden, fließen diese in einen Fonds für Verkehrsopfer, versprach Philippe. Der Fonds finanziert Einrichtungen, die sich um die Versorgung von Verunglückten kümmern.

Die Tempo-80-Pläne lösten in Frankreich schon vor der offiziellen Entscheidung heftige Debatten aus, Autofahrerverbände liefen Sturm. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage sprachen sich 59 Prozent der Franzosen gegen die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit aus. Schon am Sonntag bezog Premier Philippe dazu Stellung: "Wenn ich unpopulär sein muss, um Leben zu retten, dann akzeptiere ich das."

In Deutschland gilt auf Landstraßen Tempo 100 für Personenwagen. Die Zahl der Verkehrstoten ist – trotz der höheren Einwohnerzahl in Deutschland – etwas geringer als in Frankreich: 2016 verunglückten 3206 Menschen im deutschen Straßenverkehr.

