Ehemann von Mesale Tolu erneut festgenommen

Razzia in der Türkei

18.01.2018, 20:23 Uhr | rtr

Die Journalistin Mesale Tolu nach ihrer Freilassung: Ihr Ehemann ist offenbar wieder in Gewahrsam. (Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa)

Der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu ist nach Angaben der sozialistischen türkischen Partei ESP erneut festgenommen worden. Auch Tolu selbst darf weiter nicht das Land verlassen.



Bei Razzien der türkischen Polizei in vier Provinzen sind nach Angaben der sozialistischen Partei ESP mehrere Parteimitglieder festgenommen worden – darunter der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu. Die Partei berichtete, mindestens fünf Menschen seien in Gewahrsam. Zuerst hatte "Spiegel Online" über die Festnahmen berichtet.

Bislang ist unklar, was Tolus Ehemann, Suat Corlu, vorgeworfen wird. Wie seine Frau war er bereits im vergangenen Jahr mehrere Monate in Haft. Tolu selbst kam kurz vor Weihnachten nach sieben Monaten Haft aus der Untersuchungshaft frei. Ihr werden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Sie selbst hat die Vorwürfe von sich gewiesen, darf die Türkei aber nicht verlassen und muss sich jeden Montag bei den Behörden melden.

Die Bundesregierung wirft der Türkei vor, Tolu und weitere Deutsche wie "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel aus politischen Gründen eingesperrt zu haben.

Quellen:

– Reuters

– Bericht "Spiegel Online"