Bombenexplosion in Thailand: Drei Menschen sterben bei Anschlag auf Markt

Bombe explodiert in Thailand

22.01.2018, 10:48 Uhr | AFP, dpa

Anschlag auf einen Markt in Thailand: Aufständische sollen die Bombe in einem Motorrad versteckt haben. (Quelle: t-online.de)

Mehrere Tote bei Anschlag auf Markt in Thailand

Bei einer Bombenexplosion in Thailand sind mindestens drei Menschen getötet worden. Der Anschlag traf einen belebten Markt in der Stadt Yala.

Nach mehreren Monaten der Ruhe hat abermals ein Bombenanschlag den Süden Thailands erschüttert: Eine Explosion auf einem Markt in Yala habe drei Menschen getötet und 19 weitere verletzt, teilte die Polizei mit. Die Bombe sei im Benzintank eines Motorrads versteckt gewesen. Bei allen Verunglückten soll es sich um Thailänder handeln. Die Polizei stufte das Attentat als "ernsthaft" ein.

Blutiger Aufstand seit 2004

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, Vermutungen zufolge sollen muslimische Aufständische hinter dem Anschlag stecken. Yala liegt etwa tausend Kilometer entfernt von der Hauptstadt Bangkok in Thailands Süden. Die Region ist seit Jahren Schauplatz eines blutigen Aufstands muslimischer Rebellen, durch den seit 2004 bereits 7.000 Menschen ums Leben kamen.



Die muslimische Region steht erst seit rund hundert Jahren unter Kontrolle des buddhistischen Königreichs Thailand. Kritiker betrachten Thailands Herrschaft dort als Besatzung, weshalb es immer wieder zu Unruhen kommt. Im letzten Jahr blieb es in der betroffenen Region aber vergleichsweise ruhig: In Yala hatte es seit zwei Jahren keinen Anschlag mehr gegeben. Im gesamten muslimischen Süden Thailands gab es 2017 so wenige Anschlagsopfer wie seit 13 Jahren nicht mehr.

Quellen:

- dpa

- AFP