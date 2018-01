22.01.2018, 11:03 Uhr | dpa

Die spanische Staatsanwaltschaft droht, den Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalchef wieder zu aktivieren, sollte er sein belgisches Exil verlassen. Nun ist Puigdemont in Kopenhagen.

Trotz einer Drohung aus Spanien ist der flüchtige frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont nach Dänemark gereist. Er sollte am Montag an einer Debatte an der Universität von Kopenhagen teilnehmen. Bei seiner Landung auf dem Flughafen Kopenhagen am Montag empfingen Kamerateams den 55-Jährigen.

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte zuvor mitgeteilt, sie werde erneut einen europäischen Haftbefehl für Puigdemont erlassen, sollte er von Belgien nach Dänemark reisen. Die Ankündigung versuchte die Behörde dann am Montag auch in die Tat umzusetzen.

Sie habe beim Obersten Gerichtshof beantragt, einen europäischen Haftbefehl für Puigdemont zu gewähren, sagte ein Sprecher der Behörde. Ob der Richter Pablo Llarena diesem Antrag stattgeben wird, war zunächst nicht klar. Im Dezember hatte er einen ähnlichen Haftbefehl zurückgezogen. Er tat dies aus Sorge, dass Brüssel Puigdemont nach Spanien zurückschicken würde, dabei aber die Straftatbestände beschränken würde, wegen derer er angeklagt werden könnte.



Spanien ermittelt gegen Puigdemont wegen einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments vom 27. Oktober. Die spanische Staatsantwaltschaft wirft dem 55-Jährigen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm die sofortige Festnahme.

