Angriff auf Hotel in Kabul: Deutsche stirbt bei Anschlag

Deutsche stirbt bei Anschlag in Kabul

22.01.2018, 13:54 Uhr | dpa, AFP, jmt

Luxushotel Intercontinental in Kabul: Bei einem Angriff auf das Hotel sind mehrere Menschen getötet worden. (Quelle: Reuters)

Bei einem Anschlag auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehrere Menschen getötet worden. Attentäter überfielen das schwer bewachte Hotel.

Mehrere Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul

Es war ein nicht enden wollender Albtraum. 17 Stunden lang griffen Taliban in Afghanistan ein großes Hotel an. Unter den Opfern ist auch eine Deutsche.

Mehr zum Thema Insgesamt 24 Tote: Anschlag auf Hotel in Kabul nach 17 Stunden beendet

Nach dem 17-stündigen Taliban-Angriff auf ein großes Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Sonntag ist die offizielle Zahl der Todesopfer von 18 auf 19 gestiegen. Unter den Opfern ist laut Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine deutsche Frau. Außerdem starben alle sechs afghanischen Angreifer bei der Attacke.

Außerdem seien Ukrainer, Venezolaner, Afghanen und ein Kasache unter den Toten, teilten afghanische Behörden mit. Ein für tot erklärter griechischer Pilot rief am Montagmorgen den griechischen TV-Sender Skai an und beschrieb, wie er sich vor den Angreifern in seinem Zimmer versteckt hatte. Mit Unterstützung norwegischer Soldaten wurden die Terroristen dann zurückgeschlagen.

Der Großteil der Opfer hatte für die afghanische Fluglinie "Kam Air" gearbeitet, die das Hotel als Basis für internationale Angestellte genutzt hatte. "Kam Air" kündigte Verspätungen und Flugstreichungen an.

Quelle:

- dpa

- AFP