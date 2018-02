Simbabwes Oppositionsführer erliegt dem Krebs

Simbabwes Oppositionsführer Morgan Tsvangirai ist an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Er konnte das Amt des Präsidenten nie übernehmen.

Simbabwes Oppositionsführer Morgan Tsvangirai ist tot. Der 65-Jährige sei an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte Elias Mudzuri, einer der Vize-Chefs von Tsvangirais Partei Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC), über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Es ist traurig für mich mitzuteilen, dass wir unsere Ikone und unseren Kämpfer für die Demokratie verloren haben", schrieb Mudzuri.

As you are aware that our MDC T President, Dr Morgan Richard Tsvangirai has not been feeling well for some time, it is sad for me to announce that we have lost our icon and fighter for democracy. Our thoughts and prayers are with the family, the party and the nation at this hour.