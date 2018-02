Ministerpräsident Justin Trudeau ist nicht Fidel Castros Sohn

18.02.2018, 08:12 Uhr | AP

Die kanadische Regierung bestreitet das Gerücht, der verstorbene kubanische Revolutionsführer Fidel Castro sei der Vater des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau. Die Behauptung kam nach dem Selbstmord des ältesten Sohn Castros auf.

Die kanadische Regierung hat Gerüchte zurückgewiesen, die nahelegten, Ministerpräsident Justin Trudeau sei der Sohn des verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro. Justin Trudeau sei am 25. Dezember 1971 als Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Pierre Trudeau und dessen Frau Margaret geboren worden, betonte die Regierung. Gerüchte über eine mögliche Vaterschaft Castros waren aufgekommen, nachdem dessen ältester Sohn, Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, Anfang Februar Selbstmord beging.

Stand Trudeau im Abschiedsbrief

In Kommentaren in sozialen Netzwerken hieß es demnach, der "Fidelito" genannte Sohn habe einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er erklärte, Trudeau sei sein Halbbruder. Über die Existenz eines solchen Briefes wurde jedoch weder von den staatlichen kubanischen Medien, noch unabhängigen Journalisten geschrieben. Justin Trudeau war rund neun Monate nach der Hochzeit seiner Eltern zur Welt gekommen – etwa vier Jahre bevor seine Mutter das erste Mal Kuba besuchte, hieß es zur Erklärung.