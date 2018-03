Slowakischer Präsident akzeptiert Rücktrittsgesuch

15.03.2018, 15:36 Uhr | AFP

Robert Fico (l), Premierminister der Slowakei und Andrej Danko, Parlamentspräsident, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: In Folge der Ermordung an dem Journalistin Ján Kuciak hat der slowakische Präsident Kiska das Rücktrittsgesuch von Regierungschef Fico am Donnerstag akzeptiert. (Quelle: Martin Baumann/TASR/dpa)