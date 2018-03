LIVEAnti-Waffen-Proteste in den USA

"Wir wollen keine Angst mehr haben"

24.03.2018, 18:09 Uhr | dpa, Fabian Reinbold

Thousands rally for March for Our Lives Students are leading marches across the country, demanding stricter gun laws and honoring the 17 people killed in the Parkland high school shooting Posted by CNN on Samstag, 24. März 2018

Überall in den USA haben Demonstrationen für eine bessere Waffenkontrolle begonnen. Es könnte die wohl größte Anti-Waffen-Bewegung seit Jahrzehnten werden. Ex-Präsidenten und Prominente solidarisierten sich.

Mehr als einen Monat nach dem Massaker in Parkland, Florida mit 17 Toten hat ein Protestmarsch gegen Waffengewalt begonnen. Überall in den USA - unter anderem in New York, Houston und Boston - demonstrieren Menschen. Sie zeigen sich solidarisch mit den Opfern des Massakers und fordern, dass die Waffengesetze verschärft werden sollen. Die zentrale Kundgebung findet in Washington statt. T-Online.de-Korrespondent Fabian Reinbold berichtet, dass sich dort allmählich die Straßen füllen - mit Menschen, die "die Schnauze voll haben".

Gleich beginnt #MarchForOurLivesDC. Sehr voll auf der Pennsylvania Ave. Überall Schüler, die, muss man so sagen, die Schnauze voll haben. #MarchForOurLives pic.twitter.com/TOhDgIKEr9 — Fabian Reinbold (@fabreinbold) March 24, 2018

Die Demonstrationen haben das Motto "Marsch für unsere Leben". Initiiert wurden sie von Überlebenden des Massakers in Parkland. Dort an der Marjory Stoneman Douglas High School findet ebenfalls eine Kundgebung statt. "Das ist erst der Anfang", verkündete Adam Buchwald, einer der Schüler, die den Angriff überlebten. "Wir werden kämpfen, bis sich etwas ändert." Mitte Februar waren an Buchwalds High School 17 Menschen erschossen worden. Die Tat löste eine Debatte aus über das laxe Waffenrecht der USA. Eine weitreichende Gesetzesänderung wurde bisher nicht beschlossen.

Mehr als 800 Protestmärsche geplant

Die Organisatoren gaben bekannt, dass in den USA mehr als 800 Protestmärsche geplannt seien. Es wäre die wohl größte Anti-Waffen-Bewegung seit dem Million-Mom-March im Jahr 2000. Auch in anderen Ländern gehen Menschen auf die Straße, um sich mit der Bewegung zu solidarisieren. In Berlin trafen sich etwa 150 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor, auch in London, Tel Aviv und Sidney sind Proteste angekündigt.

Der "March for our lives": Schüler protestieren für schärfere Waffengesetze. (Quelle: Eric Thayer/Reuters)

Offenbar unter dem Eindruck der Proteste stellte die US-amerikanische Regierung unterdessen ein Verbot von Schnellfeueraufsätzen in Aussicht. Diese sogenannten Bump Stocks sollen künftig als Maschinengewehre gewertet werden, teilte US-Justizminister Jeff Sessions mit. Damit würde es de facto verboten, eine halbautomatische Waffe zu einer Maschinenpistole mit Dauerfeuer umzubauen.

Es gibt aber auch Demonstrationen im Sinne der Waffenlobby. In Salt Lake City demonstrierten Menschen unter dem Motto "Was kann man gegen Amokläufe tun? Zurückschießen!"

“Vote them out” ist der Schlachtruf beim #MarchforourLives. Alle Jugendlichen, mit denen ich rede, sagen: Wir werden es den Politikern nicht verzeihen, wenn es keine Waffenreform gibt. Im November sind Wahlen. #MarchforourLivesDC pic.twitter.com/DeSWH0KaiX — Fabian Reinbold (@fabreinbold) March 24, 2018

In einem Brief lobte der frühere US-Präsident die Parkland-Schüler für ihre "Ausdauer, Entschlossenheit und Solidarität". Sie hätten dabei geholfen, "das Gewissen der Nation zu wecken". Während seiner Amtszeit war es Obama nicht gelungen, ein strikteres Waffenrecht in den USA durchzusetzen. Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton kommentierte die Proteste. Er sagte, das Land müsse den Schülern und ihren Mitsreitern dankbar sein.

Auch Prominente fordern schärfere Waffengesetze

Mehrere Prominente wollen derweil mit den Demonstranten marschieren. So kündigten die Popstars Miley Cyrus, Ariana Grande und Justin Timberlake an, an den Protesten teilzunehmen. Auch die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und ihr Mann George sowie die Moderatorin Oprah Winfrey und der Regisseur Steven Spielberg solidarisierten sich mit den Schülern.