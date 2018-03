Mord an Holocaust-Überlebender

Trauermarsch soll Zeichen gegen Antisemitismus setzen

28.03.2018, 16:28 Uhr | so, dpa, t-online.de

Herzen, ein Foto und ein Polizeisiegel kleben an der Tür zur Wohnung der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll: Heute findet zu ihren Ehren ein Trauermarsch in Paris statt. (Quelle: Christophe Ena/dpa)

Tausende Menschen wollen am Mittwochabend in Paris an einem Trauermarsch für die ermordete Holocaust-Überlebende Mireille Knoll teilnehmen. Auch die Spitze des rechten Front National will teilnehmen.

Am Place de la Nation in Paris versammeln sich ab 18.30 Uhr Menschen, um in einem Trauermarsch der ermordeten Mireille Knoll zu gedenken. Die Leiche der 85-Jährigen wurde am Freitag in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris gefunden. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus.



Erst am Mittwochmorgen ehrten zahlreiche Politiker in Paris den ermordeten Polizisten Arnaud Beltrame mit einer nationalen Trauerfeier. Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde dabei unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt. Nun soll auf die nationale Trauerfeier für den Helden von Trein der Trauermarsch folgen, der sich nicht gegen islamistischen Terror, sondern gegen Antisemitismus richtet.

Nach Angaben ihres Sohnes ist Mireille Knoll 1942 kurz vor einer großen Razzia der französischen Polizei aus Paris geflohen. Damals hatten Polizisten auf Veranlassung der deutschen Besatzer 13.000 Juden festgenommen. Sie wurden anschließend nach Auschwitz deportiert und bis auf wenige Ausnahmen ermordet.

Zu dem Marsch für die ermordete Jüdin hat der jüdische Dachverband (Crif) aufgerufen. Dem Aufruf haben sich andere jüdische Organisationen angeschlossen – unter ihnen auch die europäische Dependance des American Jewish Committee (AJC), die sich gegen Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung einsetzt.

Neben Vertretern jüdischer Organisationen werden zahlreiche Politiker erwartet. Die rechtspopulistische Partei Front National (FN) kündigte die Teilnahme von Marine Le Pen und weiteren Abgeordneten der Partei an. Das stößt jedoch nicht bei allen auf Begeisterung. Der Chef des jüdischen Dachverbandes (Crif), Francis Kalifat, erklärte im französischen Radiosender RTL, Le Pen sei bei dem Marsch nicht willkommen. Er begründete das mit einer "starken Vertretung von Antisemiten bei der extremen Linken wie bei der extremen Rechten".



Mireille Knoll: In Paris sind zwei Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, die Holocaust-Überlebende wegen ihres jüdischen Glaubens getötet zu haben. (Quelle: t-online.de)

Der Sohn von Mireille Knoll sieht das anders. Er hat sich dazu im französischen Sender RMC geäußert: "Der Crif macht Politik, ich öffne mein Herz". Er wolle alle ohne Ausnahme zur Teilnahme am Trauermarsch für seine Mutter einladen.

Neben Marine Le Pen wird auch Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Marsch teilnehmen. Das teilte die französische Zeitung „Le Parisien“ mit. Laurent Wauquiez, Vorsitzender der republikanischen Partei, soll laut dieser die Aktion ebenso unterstützen und mitlaufen.

Der Dachverband der jüdischen Organisationen Frankreichs (Crif) hat die Veranstaltung auf Facebook bekannt gemacht. Bisher haben dort über 2.000 Menschen ihre Teilnahme bestätigt.