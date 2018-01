So reagierten Twitter-Nutzer auf die SPD-Abstimmung

Dafür entschieden: So knapp und spannend lief die Abstimmung der SPD über die Fortsetzung der Großen Koalition. (Quelle: Reuters)

Groko: So knapp lief die SPD-Abstimmung

Im Unterschied zu den Sondierungsgesprächen gab es beim Bundesparteitag kein Twitter-Verbot – dementsprechend gut genutzt war das soziale Netzwerk dann auch. Das sind die besten Reaktionen auf die Groko-Abstimmung:

Eine der ehrlichsten Reaktionen auf die knappe Abstimmung kam von Thomas Oppermann – das „knapper als gedacht“ darf aber auch als Kampfansage an die Unionsparteien verstanden werden.

56,4 Prozent bei #spdbpt18 für Verhandlungen, das war knapper als ich dachte. Jetzt brauchen wir gute Verhandlungserfolge, wenn die Mitglieder überzeugt werden sollen. — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) January 21, 2018

Richtige Revierstreitereien entwickelten sich dann unter diesem Post von Dorothee Bär, wo sich gleich mehrere Abgeordnete einen echten Schlagabtausch lieferten:

Das ist ne seltsame Vorstellung von Sondieren und Verhandeln, liebe Doro. Jetzt geht es doch erst richtig los #spdbt18 — Saskia Esken (@EskenSaskia) January 21, 2018

Einige Abgeordnete übertrieben es dann aber doch deutlich mit den Grabenkämpfen auf Twitter – wie beispielsweise dieser ehemalige Sprecher der SPD-Linken:

Internationale Reaktionen aus der Politik

Auch international sorgte der Sonderparteitag der SPD für ein großes Echo bei Politikern und Parteien.



Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni sah die Abstimmung positiv: „Die SPD hat eine Mehrheit für den Vorschlag von Martin Schulz, Koalitionsgespräche mit der Union aufzunehmen. Ein Schritt nach vorne für die Zukunft Europas.“

#Spd Passata a maggioranza la proposta di @MartinSchulz per concludere un accordo di grande coalizione. Un passo avanti per il futuro dell'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 21, 2018

Der ehemalige belgische Premierminister Elio di Rupo sendete Grüße an seine Genossen in Deutschland: „Ich begrüße die Entscheidung meiner SPD-Kameraden, die unter sehr schwierigen Umständen die Verantwortung gewählt haben, Deutschland aus der politischen Krise zu befreien und der Politik der Austerität in Europa etwas entgegenzusetzen.“

Je salue mes camarades du SPD qui dans des circonstances très difficiles pour eux ont choisi la responsabilité d'Etat pour sortir l'Allemagne de la crise politique et lui faire jouer un nouveau rôle afin de tourner la page de l'austérité en Europe #SPD #martinschulz — Elio Di Rupo (@eliodirupo) January 21, 2018

Die linke und noch junge französische Partei Génération.s twitterte hingegen: „Unsere Botschaft an die deutschen, politisch links eingestellten Bürger, die von der Entscheidung der SPD enttäuscht sind: Wir arbeiten – in genau diesem Moment – zusammen mit Yanis Varoufakis und Europäern aus den Mitgliedsstaaten daran, ein neues, grünes und fortschrittliches Europa zu schaffen.“

Nous disons aux citoyens allemands de gauche sincèrement déçus par la décision de ralliement du #SPD à A.Merkel que nous travaillons -en ce moment même- ac @yanisvaroufakis et des européens de ts les États membres à l'émergence d'une Europe nouvelle, écologiste et progressiste pic.twitter.com/pxuoOPAb7J — Génération.s (@GenerationsMvt) January 21, 2018

Neben den vielen parteipolitischen Stimmen war der Parteitag aber auch für einige kuriose Tweets gut.

Dass die lautstarken Diskussionen der SPD auch an den Sprechern nicht vorbeigegangen sind, beobachtete die WiWo-Chefreporterin Elisabeth Niejahr am Ende des Parteitags:

In SPD-Spitze alle erschöpft & erkältet. Hubertus Heil beim Rausgehen, krächzend: Das ist meine Zweitstimme — Elisabeth Niejahr (@ENiejahr) January 21, 2018

Cem Özdemir muss ganz tief in seinem Wahlwerbe-Archiv gewühlt haben – irgendwo fand er jedenfalls für SPD- und Unions-Wähler die passenden Trostspender aus alten Beständen.

Taschentücher wieder einpacken: gerade noch mal gut gegangen.

Doch:Scheint inzw. nicht nur in #FDP eher als Bürde aufgefasst zu werden 🇩🇪 zu regieren denn als Chance. Lässt wenig Gutes erahnen. Klima & Fluchtursachen,kurz unsere Zukunft,suche ich vergeblich in #Groko. #spdbpt18 pic.twitter.com/QnTpDOsZIX — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) January 21, 2018

Trotz aller Zwistigkeiten zwischen Jusos und SPD gab es schon vor der Abstimmung versöhnliche Worte:

Kleines Vorab-Fazit zum #spdbt18: Wenn ich mir die jungen Leute in unserer Partei so anschaue, dann ist mir nicht bange um unsere Zukunft! — Saskia Esken (@EskenSaskia) January 21, 2018

Und spätestens nach den Abstimmungen hatten sich dann alle wieder lieb: