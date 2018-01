RBB sorgt bei Bürgermeisterwahl für Verwirrung

16.01.2018, 19:17 Uhr | dpa

Bei den Wahlen am Sonntag in Großbeeren (Teltow-Fläming) ist dem Rundfunk Berlin-Brandenburg ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Ein Mitarbeiter verwechselte die Kandidatur, beziehungsweise Nicht-Kandidatur zweier CDU-Männer. Der Fehler ließ sich nicht so einfach beheben, die Wähler waren verwirrt und einer der Christdemokraten schaltet seinen Anwalt ein.



"Es hat eine Verwechslung gegeben", sagte der Sprecher des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb), Justus Demmer. "Der rbb hat in der Nacht und bis zum frühen Morgen auf der Videotextseite gemeldet, dass der CDU-Kandidat Uwe Fischer nicht antrete." In Wahrheit trat aber der langjährige CDU-Bürgermeister Carl Ahlegrimm nicht mehr zur Wiederwahl an, sein Stellvertreter und Stadtkämmerer Fischer will ihm nachfolgen und stand am Sonntag zur Wahl. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" online über den Vorfall berichtet.

Zahlreiche Nachfragen bei der Geschäftsstelle

Nach Angaben von Demmer wurde der Fehler am Morgen entdeckt und korrigiert. "Außerdem wurde der Fehler auch im rbb-Inforadio am Vormittag thematisiert." Allerdings sei die falsche Meldung am Morgen noch im rbb-Sender Antenne Brandenburg sowie im Inforadio gelaufen. Der rbb sei noch dabei, die genauen Umstände aufzuklären.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum, der auch Kreisvorsitzender der CDU-Teltow-Fläming ist, kritisierte: "Die Falschmeldung hat bei einigen Wählern für Verwirrung gesorgt." Zahlreiche Bürger hätten bei der Geschäftsstelle der CDU in Großbeeren nachgefragt. Die ganze Nacht sei beim rbb niemand zu erreichen gewesen und der Fehler daher erst gegen 9.30 Uhr aus dem Videotext verschwunden. "Wir verlangen eine öffentliche Entschuldigung des rbb", sagte Eichelbaum. Zudem habe Fischer einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

