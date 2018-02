Terrorverdacht gegen jungen Iraker

Festnahme in Eschwege

16.02.2018, 11:29 Uhr | dpa

Polizist in Einsatzmontur: Beamte nahmen einen terrorverdächtigen Iraker in Eschwege fest. (Quelle: Symbolbild/Paul Zinken/dpa)

Er soll sich Bauanleitungen für ferngesteuerte Autosprengsätze besorgt und mit IS-Leuten kommuniziert haben. Ein 17-jähriger Iraker sitzt deshalb seit Dienstag in Hessen in U-Haft.

Ein 17-jähriger Iraker ist im nordhessischen Eschwege wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Er sitze seit Dienstag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Das Verfahren habe die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernommen.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung, die sich auf Sicherheitsbehörden beruft, ermittelt die Staatsanwaltschaft "wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat". Er soll demnach Kontakt mit hochrangigen Entscheidungsträgern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehabt und sich Bauanleitungen für ferngesteuerte Autosprengsätze besorgt haben. In einer Facebook-Gruppe soll er laut "Bild" die Anleitungen per Video weiterverschickt haben.

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, sagte der Jugendliche nach seiner Festnahme aus, er sei von Internetbekanntschaften zu einem Selbstmordanschlag überredet worden. Der Facebook-Chatgruppe habe demnach auch ein IS-Mitglied angehört. Ein konkretes Anschlagsziel nannte er laut Staatsanwaltschaft aber nicht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei der Durchsuchung der Wohnung seiner Eltern unter anderem ein Handy und ein Computer sowie 40 China-Böller sichergestellt. Laut "Bild" war der Mann im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen.