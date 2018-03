Nach Beinahe-Straßenschlacht

Innenministerium will mehr Polizei für Duisburg

29.03.2018, 15:53 Uhr | dpa

Polizisten stehen vor dem Landgericht in Duisburg: Nachdem die Duisburger Polizei eine Straßenschlacht verhindern konnte, sollen sie in einigen Stadtteilen mehr Unterstützung bekommen. (Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Die Duisburger Polizei hat eine Straßenschlacht zwischen 50 mit Macheten und Schlagstöcken bewaffneten Menschen verhindert. Jetzt soll die Polizeistärke in der Stadt erhöht werden.



Nach der Beinahe-Straßenschlacht in Duisburg will das nordrhein-westfälische Innenministerium die Zahl der Polizisten in der Ruhrgebietsstadt aufstocken. Sie werde noch einmal deutlich erhöht - so lange wie nötig, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag auf Anfrage. Genaue Zahlen gab das Ministerium nicht bekannt. Die Polizeistärke war in Duisburg bereits 2015 erhöht worden.

Die Polizei hatte in der Nacht zum Mittwoch zwei rivalisierende Gruppen in Schach gehalten, die mit Macheten, Eisenstangen, Teleskopschlagstöcken und einem Staubsaugerrohr aufeinander losgehen wollten. 50 Menschen nahm die Polizei vorläufig fest. 20 von ihnen verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Ursache für die Auseinandersetzung war am Donnerstag weiter unklar, weil die Beteiligten schwiegen.

Sie gehören verschiedenen Nationalitäten an. "Ein Querschnitt der Gesellschaft im Duisburger Norden hat sich da zum Prügeln getroffen", sagte ein Polizeisprecher. "Diejenigen, die glauben, die Straße gehört ihnen, liegen falsch. Die NRW-Polizei geht konsequent gegen diese Gewalttäter vor. Dort, wo es notwendig ist, wird die Polizei vor Ort personell verstärkt", hieß es.