Stühlerücken

Emily Haber wird neue deutsche US-Botschafterin

18.04.2018, 20:46 Uhr | dpa-AFX

Deutschlands US-Botschafter Peter Wittig räumt seinen Posten in Washington. Nachfolgerin wird die ehemalige Staatssekretärin Emily Haber. Ein schwieriger Post unter der Präsidentschaft von Donald Trump.

Die 1956 in Bonn geborene Haber verfügt über lange diplomatische Erfahrung. Bereits 1984 trat die promovierte Historikerin in den Dienst des Auswärtigen Amts, wo sie zunächst mit den Beziehungen zur Sowjetunion befasst war. Mehrfach war sie an der deutschen Botschaft in Moskau stationiert, auch an der Botschaft in Ankara war sie auf Posten.

Das transatlantische Verhältnis ist seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump angespannt. Die Beziehung zwischen Trump und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gilt als unterkühlt. Merkel wird Trump am 27. April in Washington treffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stünden bilaterale Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen, teilte am Mittwoch eine Regierungssprecherin mit. Es ist der zweite Besuch Merkels bei Trump seit dessen Amtsübernahme im Januar 2017.