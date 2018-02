Bundeswehr-Soldaten müssen in Linienflugzeug

04.02.2018, 12:34 Uhr | dpa

Wegen eines flugunfähigen Transportflugzeugs sitzen Dutzende Bundeswehr-Soldaten in Mali fest. Jetzt sollen sie in ein Linienflugzeug steigen.

Wegen technischer Probleme einer Bundeswehr-Maschine sitzen 89 deutsche Soldaten seit mehreren Tagen in Mali fest. Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte, fiel der geplante Lufttransport in die Heimat mit einem Transportflugzeug A400M aus. Auch der Heimflug mit einer gecharterten Ersatzmaschine klappte nicht, weil dieser in Südafrika nicht die erforderliche Freigabe erhielt.

Die Soldaten sollen nun auf ganz normalen Linienflügen aus Mali herausgebracht werden, sagte der Ministeriumssprecher. Die "Bild am Sonntag" hatte zuerst darüber berichtet. Die Bundeswehr ist an einem Stabilisierungseinsatz der UNO in Mali beteiligt.