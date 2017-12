Gegen Mitternacht ist ein Auto in die Berliner SPD-Parteizentrale gefahren. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.

Saudi-Arabien König bringt Thronfolger in Stellung. mehr

Aktivist will Putin ärgern Alexej Nawalny nimmt Hürde für Kandidatur. mehr

Der Kleinwagen fuhr durch den Eingangsbereich ins Willy-Brandt-Haus und geriet dort in Brand. Der Fahrer des Wagens wurde dabei verletzt und gab gegenüber der Polizei persönliche Motive für die Tat an. Weitere Verletzte gab es nicht. Laut rbb ermittelt die Polizei nun wegen schwerer Brandstiftung.

Die Ursache für den Unfall soll ein Suizidversuch des Fahrers gewesen sein. Erste Ermittlungen des Berliner LKA bestätigen diese Theorie:

Der Fahrer gibt an, sein Auto in Selbsttötungsabsicht in das Gebäude gesteuert zu haben. Erste Ermittlungen unseres #LKA bestätigen dies.

^tsm