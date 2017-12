Bus fährt in Menge - Moskauer Polizei geht von Unfall aus

25.12.2017, 20:46 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Moskau (dpa) - Ein Linienbus ist mitten in Moskau in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens vier Menschen tödlich verletzt. Die Polizei sprach von einem Unfall, ausgelöst durch technisches Versagen oder einen Fahrfehler. Der 58-jährige Fahrer wurde festgenommen. Der Bus fuhr die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stecken. Wie das Staatliche Ermittlungskomitee mitteilte, sprach der Fahrer in einer ersten Vernehmung von einem Versagen der Bremsen.