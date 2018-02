Kim Jong Un lädt Südkoreas Präsidenten zu Treffen ein

10.02.2018, 20:11 Uhr | AFP, dpa, rtr, jasch

Überraschendes Signal aus Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten zu einem Staatsbesuch in den Norden eingeladen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag.

Moons Sprecher Kim Eui Kyeom sagte, Kims Schwester habe die Einladung während eines Mittagessens mit Moon im Präsidentenpalast von Seoul mündlich überbracht. Kims Schwester Kim Yo Jong ist Teil einer hochrangigen nordkoreanischen Delegation, die auch das 90 Jahre alte protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong Nam, umfasst.

Moon habe geantwortet, der Norden und der Süden sollten weiter daran arbeiten, die Bedingungen zu schaffen, damit ein Gipfel stattfinden könne. Sollte Moon nach Pjöngjang fahren, käme es zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern.

Kommt Bewegung in den koreanischen Konflikt?

Bei den derzeit in Südkorea stattfindenden Olympischen Winterspielen hatte es zuvor Signale der Entspannung zwischen den beiden Ländern gegeben. Südkoreas Staatschef Moon Jae In empfing am Samstag eine Delegation mit hochrangigen Vertretern des Nachbarlandes Nordkorea in Seoul.

Moon hatte Kim Yong Nam und Kim Yo Jong bereits am Freitag anlässlich der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang getroffen und ihnen die Hand gereicht.

Das international isolierte Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an dem sportlichen Großereignis bekanntgegeben. Damit kam Bewegung in den Konflikt zwischen den beiden Ländern, die sich offiziell weiterhin im Kriegszustand befinden. In den Monaten zuvor hatte Nordkorea immer wieder mit Raketen- und Atombombentests Besorgnis ausgelöst.