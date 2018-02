26.02.2018, 23:10 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

New York (dpa) - Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Montag in beeindruckender Manier fortgesetzt. Der Dow Jones schloss 1,58 Prozent höher auf 25 709,27 Punkten. Seit seinem Tief am 9. Februar bei 23 360 Punkten hat das US-Leitbarometer nun schon wieder gut 10 Prozent dazugewonnen. Der Euro kostete im US-Handel zuletzt 1,2317 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vorher auf 1,2320 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8117 Euro gekostet.