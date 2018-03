New York: Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz über East River

12.03.2018, 09:18 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

New York (dpa) - Beim Absturz eines Hubschraubers über dem East River in New York sind alle fünf Passagiere ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der «New York Times», dass zwei von ihnen noch am Unglücksort starben und drei weitere später im Krankenhaus. Der Pilot liege im Krankenhaus, sein Zustand sei «o.k.». Ein Sprecher der New Yorker Polizei nannte dem Sender Sky News ebenfalls die Zahl von fünf Toten. Die Passagiere hatten die Maschine offiziellen Angaben zufolge für ein privates Foto-Shooting gechartert.