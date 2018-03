Gomez sorgt für Derby-Sieg des VfB Stuttgart beim SC Freiburg

17.03.2018, 02:56 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Freiburg (dpa) - Mario Gomez hat den VfB Stuttgart zum Derby-Sieg beim SC Freiburg geschossen. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 2:1-Erfolg der Schwaben in Freiburg beide Treffer. Nach den Toren von Gomez in der vierten und 75. Minute ist der Aufsteiger mit nunmehr 37 Punkten fast schon aller Abstiegssorgen ledig. Zudem bleibt der VfB unter seinem neuen Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen. Für Freiburg war der Ausgleich durch Torjäger Nils Petersen in der 53. Minute zu wenig. Die Breisgauer haben mit derzeit 30 Punkten noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.