Präsidentenwahl in Russland - Putin steuert neue Amtszeit an

17.03.2018, 23:50 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Moskau (dpa) - In Russland wird heute der Präsident gewählt. Dabei steuert Staatschef Wladimir Putin ungefährdet weitere sechs Jahre im Amt an. Die sieben anderen Kandidaten gelten als chancenlos. Die Wahl findet am vierten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 statt. Sie hatte damals Putins Popularität gesteigert. Überschattet wird die Abstimmung durch den Konflikt mit dem Westen nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Agenten in Großbritannien. Im Osten des Landes haben die Wahllokale bereits geöffnet. Das größte Land der Welt erstreckt sich über elf Zeitzonen.