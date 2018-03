Welthandel

Malmström und Altmaier wollen Handelsstreit mit USA lösen

20.03.2018, 04:56 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Washington (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier müht sich in Washington weiter um einen Fortschritt im Streit um Einfuhrzölle der USA auf Stahl und Aluminium. Nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross wollte er mit dem US-Handelsbeauftragten, Robert Lighthizer zusammenkommen. Wichtiger als Altmaiers Bemühungen dürfte im Zusammenhang mit den Stahlzöllen der Besuch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington sein. Die Bundesregierung hat in der Zollpolitik keine Verhandlungsmacht. Diese liegt bei der EU.